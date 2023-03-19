СМИ узнали, почему задерживаются поставки боеприпасов и оружия Киеву

Производство оружия и боеприпасов для Украины задерживается из-за нехватки в Евросоюзе взрывчатых веществ. Об этом 19 марта сообщают РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Из-за ограниченных запасов пороха, пластичной взрывчатки и тротила промышленность ЕС не справляется с оперативными поставками для Украины, сообщают местные чиновники и производители.

Издание отмечает, что конфликт на Украине «обнажил дефицит оружия в Европе, а также слабость производственных мощностей ее предприятий, страны Старого Света не в состоянии вести крупномасштабное военное производство».

В качестве примера в статье приводятся слова представителя ОПК Чехии, который заявил, что для увеличения производства пороха потребуется по крайней мере три года.