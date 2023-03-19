СМИ сообщили, что НАТО нарастит группировку у границ России до 300 тысяч военных

СМИ сообщили, что НАТО нарастит группировку у границ России до 300 тысяч военных. Об этом со ссылкой на американское издание Politico 19 марта пишет «Коммерсант».

По данным издания, весной альянс представит новый план обороны, в котором планируется усилить группировку у границ РФ с вовлеченностью в 300 тысяч военных. Первый эшелон из Польши, Норвегии и Прибалтики с готовностью выдвижения в течение 10 дней (100 тысяч военных); второй эшелон на восточном фланге из Германии, который станет поддерживать первый с готовностью выдвижения за 10-30 дней.

Отмечается, что в связи с этим, многим странам придется увеличить расходы на оборону и закупить больше вооружения.