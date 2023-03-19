Рязанцы поделились видео разбитой трассы Рязань-Касимов

Автолюбители заметили, что из года в год на трассе асфальта меньше, а ям больше.

Рязанцы поделились видео разбитой трассы Рязань-Касимов. Видео и фото появились в соцсетях. В ролике видно, что водителю приходится выезжать на встречную полосу, чтобы ехать по дороге, машину постоянно трясет от количества ям на проезжей части.

Автолюбители заметили, что из года в год на трассе асфальта меньше, а ям больше. Одни подчеркнули, что это не деревенская дорога, а трасса. Другие комментаторы узнали участок дороги и подтвердили, что от деревни Кобылинка до Тумы дорога отсутствует.