Рогов заявил, Украина начала информационно-психологическую спецоперацию в Запорожской области

Украина начала в Запорожской области информационно-психологическую спецоперацию. Об этом заявил член администрации региона Владимир Рогов, пишет МК.

Он отметил, что спланированная спецоперация началась для снижения бдительности России и жителей Запоржской области при помощи ложных вбросов.

Рогов уточнил, что украинцы начали вбрасывать фейки о том, что ВС РФ испытывает снарядный голод и недостаток резервов.

Он заявил, что ВСУ также начали готовиться к наступлению в Запорожской области: прощупывают линию обороны при помощи ведения разведки боем, а также переброской диверсантов в определенные районы.

По словам Рогова, попытка наступления для украинских войск может стать «роковой».