При пожаре в Старожиловском районе погиб 50-летний мужчина

Пожар произошел ночью 19 марта в 1:28 в населенном пункте Совхоз им. Ленина в многоквартирном доме.

При пожаре в Старожиловском районе погиб мужчина 1973 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел ночью 19 марта в 1:28 в населенном пункте Совхоз им. Ленина в многоквартирном доме. Загорелась двухкомнатная квартира. Как отметили спасатели, площадь пожара составила три квадратных метра, огнем повреждены постельные принадлежности.

На пожар выезжали два расчета.