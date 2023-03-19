Пригожин назвал туманными перспективы ЧВК «Вагнер» на Украине

По мнению Пригожина сейчас «нужно сконцентрироваться, ждать ударов со стороны противника и быть готовыми их отразить.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал туманными перспективы его частной военной компании на Украине. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба «Конкорд».

Отвечая на вопрос издания «Бумага», Пригожин сказал, что необходимо сконцентрироваться на победе, «а это значит, держать линию фронта, двигаться вперед, забыв разногласия, обиды и все остальное».

Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что интриги, разборки и «палки в колеса… мешают воевать».

По мнению Пригожина сейчас «нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника. И быть готовыми отразить эти удары. Я думаю, что времени на подготовку у нас еще пара недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить „Боржоми“».