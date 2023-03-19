Под Тверью один мужчина несколько раз ударил другого ножом и сжег тело на улице
По подозрению в совершении жестокого убийства был задержан 41-летний сосед погибшего.
Под Тверью один мужчина убил 75-летнего пенсионера и сжег его тело на улице. Как
По подозрению в совершении жестокого убийства был задержан 41-летний сосед погибшего. По версии следствия, мужчины поссорились во время распития алкоголя.
Подозреваемый нанес множество ножевых ранений оппоненту. После нападения он вынес тело пенсионера на улицу, где обернул тряпками и поджег.
Пока неизвестно, был ли во время сожжения пенсионер уже мертв или ещё оставался жив. Ожидаются результаты судмедэкспертизы.
Следственным отделом по городу было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».