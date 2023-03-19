Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 76.6 0.19 18/03
ЦБ EUR 81.46 0.32 18/03
Нал. USD 76.51 / 78.14 18/03 14:30
Нал. EUR 76.51 / 78.14 18/03 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
5 536
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
45 675
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
13 172
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
17 678
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Под Тверью один мужчина несколько раз ударил другого ножом и сжег тело на улице
По подозрению в совершении жестокого убийства был задержан 41-летний сосед погибшего.

Под Тверью один мужчина убил 75-летнего пенсионера и сжег его тело на улице. Как сообщает «АиФ-Тверь», преступление произошло в четверг, 16 марта.

По подозрению в совершении жестокого убийства был задержан 41-летний сосед погибшего. По версии следствия, мужчины поссорились во время распития алкоголя.

Подозреваемый нанес множество ножевых ранений оппоненту. После нападения он вынес тело пенсионера на улицу, где обернул тряпками и поджег.

Пока неизвестно, был ли во время сожжения пенсионер уже мертв или ещё оставался жив. Ожидаются результаты судмедэкспертизы.

Следственным отделом по городу было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».