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На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом 19 марта он заявил на своем YouTube-канале.

Соскин заявил, что указы Зеленского незаконны, так как он пошел против Конституции. По его словам, президент Украины борется с коррупцией только на словах. В пример Соскин привел историю, когда Зеленский незаконно уволил главу Конституционного суда.

«Тебе надо начинать процедуру импичмента. Или ты не соображаешь и думаешь, что все время будешь этим военным положением прикрываться?», — заявил экс-советник Кучмы.