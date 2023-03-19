Минобороны сообщило об уничтожении около 300 военных ВСУ за сутки

Минобороны сообщило об уничтожении 290 военных ВСУ за сутки. Об этом 19 марта на брифинге заявил официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на Купянском направлении войска РФ уничтожили до 50 украинских военных, на Донецком — более 80, на Южно-донецком и Запорожском — более 50. Отмечается, что на Красно-лиманском направлении ликвидировано более 90 людей ВСУ, а на Херсонском — до 20.

Кроме того, средства ПВО России за сутки сбили семь беспилотников, а также девять снарядов HIMARS и «Ольха».