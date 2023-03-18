В Сочи блогера-сыроеда задержали по подозрению в истязании младенца

В Сочи 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга вновь задержали по подозрению в истязании младенца. Ранее его новорожденный сын умер от истощения, пишут «Известия».

В Сочи 43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга вновь задержали по подозрению в истязании младенца. Ранее его новорожденный сын умер от истощения, пишут «Известия».

Речь идет о блогере-сыроеде Максиме Лютом. Следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины. Об этом говорится в сообщении СК 18 марта.

Следователь задержал подозреваемого, с ним провели необходимые следственные действия.

Как установили следователи, Максим Лютый с 33-летней сожительницей снимали жилье в поселке Вардане Лазаревского района Сочи. Женщина родила 11 февраля дома и в больницу не обращалась, младенца в загсе также не регистрировала.

«После рождения ребенка подозреваемый не менее трех раз с февраля по март текущего года забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу», — добавили следователи.

В больницу родители решили отвезти ребенка лишь 8 марта, когда он стал задыхаться и хрипеть. Мальчик скончался до приезда в лечебное учреждение.