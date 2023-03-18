В Рязанской области разыскивают пропавшего еще в сентябре мужчину

В Сапожковском районе пропал Андрей Андреевич Ведехин 1990 года рождения. С 20 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно. О поисках сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт».

В Сапожковском районе пропал Андрей Андреевич Ведехин 1990 года рождения. С 20 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно. О поисках сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт». Мужчина также может находиться в Москве.

Приметы: рост 187 см, плотного телосложения, длинные светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.