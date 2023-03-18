В Рязанской области наблюдали полярное сияние

В Рязанской области на Кораблинском озере в четверг, 16 марта, наблюдали полярное сияние. Таймлапс-видео этого явления опубликовано в соцсетях.

В Рязанской области на Кораблинском озере в четверг, 16 марта, наблюдали полярное сияние. Таймлапс-видео этого явления опубликовано в соцсетях .

По словам автора, ночью выдались благоприятные параметры солнечного ветра, вызванные отрывом солнечного волокна.

«Несмотря на плюсовую температуру, ночью все же еще подмораживает, и нам пришлось пробираться по льду вдоль озера, не промочив ноги, в поиске пейзажа с максимально открытым северным горизонтом. На тот момент северная часть неба почти была избавлена от облаков и мной был сделан первый тестовый снимок, на котором уже было видно сияние. Позже перед нами открылись всполохи полярного сияния, видимые невооруженным глазом. Это было потрясающе!» — написал автор видео.

Автор видео: Борис Мархель