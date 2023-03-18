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В Рязани задержали пьяного угонщика автомобиля
Сотрудники отдела полиции по Октябрьскому району Рязани остановили на Ряжском шоссе автомобиль ВАЗ, которым управлял нетрезвый злоумышленник. Его подозревали в угоне машины.

Сотрудники отдела полиции по Октябрьскому району Рязани остановили на Ряжском шоссе автомобиль ВАЗ, которым управлял нетрезвый злоумышленник. Его подозревали в угоне машины, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились рязанцы и сообщили, что двое мужчин стали свидетелями угона автомобиля ВАЗ от дома на Ряжском шоссе. Бдительные граждане следовали за автомобилем и передавали правоохранителям сведения о передвижении.

Полицейские остановили транспортное средство. За рулем оказался 18-летний житель Рязанской области с признаками опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте установили, что молодой человек нетрезв и угнал ВАЗ, принадлежащий 24-летней рязанке. Злоумышленника задержали. Ранее он был судим за кражу и уничтожение чужого имущества.

По предварительной информации, молодой человек приехал в Рязань к родственникам, которые отмечали рождение младенца. Употребив спиртное, он вышел на улицу, чтобы купить добавки. На Ряжском шоссе он заметил припаркованный ВАЗ с заведенным двигателем и без водителя. Злоумышленник воспользовался случаем, сел за руль и поехал в ближайший магазин. Его действия заметили рязанцы.

Позже выяснилось, что законный водитель ВАЗ завел двигатель и оставил открытую машину прогреваться, зайдя на минуту домой.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, рязанцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.