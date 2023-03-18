В Рязани поднялась Ока до 70 сантиметров выше нулевой отметки

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 25 сантиметров и составляет 70 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 25 сантиметров и составляет 70 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 31 сантиметр и составляет 257 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В районе Касимова уровень воды повысился на 28 сантиметров и составляет 160 сантиметров.

У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 18 сантиметров и составляет 271 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста.

Всего в настоящее время в Рязанской области подтоплены 15 низководных мостов.

По-прежнему водой остаются отрезаны 12 населенных пунктов: на территории Сапожковского района — 4, Путятинского района — 3, Старожиловского района — 2, Кораблинского района — 3.