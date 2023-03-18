В Рязани на автовокзале скончался 50-летний мужчина

На Центральном автовокзале в Рязани в пятницу, 17 марта, умер мужчина. По факту смерти Московский МСО проводит доследственную проверку, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

На Центральном автовокзале в Рязани в пятницу, 17 марта, умер мужчина. По факту смерти Московский МСО проводит доследственную проверку, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что скончался рязанец, 1972 года рождения. При осмотре тела не обнаружили повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.