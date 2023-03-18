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В России изменили срок давности по экономическим преступлениям
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уменьшении срока давности за некоторые экономические преступления, а также о прекращении уголовного дела после уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уменьшении срока давности за некоторые экономические преступления, а также о прекращении уголовного дела после уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. Документ опубликован на портале правовой информации.

По статьям об уклонении от уплаты налогов, неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии средств или имущества организации или ИП и уклонении от уплаты страховых взносов уменьшат максимальные сроки наказания на 1-2 года в виде лишения свободы, «что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности». В том числе уменьшится максимальный срок лишения свободы по ряду преступлений о неуплате налогов и сборов.

Также Уголовно-процессуальный кодекс РФ дополняется положениями, в соответствии с которыми уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней, а также суммы соответствующего штрафа.

Этот закон был разработан для снижения негативных последствий для экономики России.