В Пронском районе «Рено» попал под фуру

В Рязанской области легковушка попала под фуру, пострадала женщина. ДТП произошло около 9 утра в субботу, 18 марта.

В Рязанской области легковушка попала под фуру, пострадала женщина. ДТП произошло около 9 утра в субботу, 18 марта, на границе Пронского и Михайловского районов, на 238-м километре федеральной трассы М6 «Каспий», сообщается на сайте ИД «Пресса».

По предварительным данным, Renault Logan выехал на встречную полосу и оказался под колесами грузовика. За рулем легковушки находилась 52-летняя жительница Волгограда. В результате аварии ее зажало в салоне, дверь заклинило.

На месте ДТП работали пронские спасатели и медики. Машину вскрыли гидравлическим инструментом и достали пострадавшую, которой зажало ноги.

Медики скорой помощи доставили женщину в скопинскую районную больницу.