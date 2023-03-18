Россиянам рассказали о безвредном для печени количестве алкоголя

Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова рассказала «Газета.Ru», сколько алкоголя можно выпить без вреда для печени.

Врач-гастроэнтеролог и гепатолог Мария Прашнова рассказала « Газета.Ru », сколько алкоголя можно выпить без вреда для печени. По ее словам, за один час организм взрослого человека может переработать без ущерба около 10 граммов чистого этанола — примерно полбутылки пива. При этом она подчеркнула, что для печени безопасных алкогольных напитков нет, но важна доза спиртного и скорость употребления.

«Единицы — это простой способ выразить количество чистого алкоголя в напитке. Одна единица равна 10 г чистого этанола, это примерное количество алкоголя, которое организм среднего взрослого может переработать за час. Количество единиц в напитке зависит от размера напитка и от его крепости — так, в полулитре пива содержится около 2 единиц алкоголя, а в полулитре водки или коньяка — 20», — пояснила Прашнова.

Врач добавила, что вред печени приносит этанол. Относительно безопасным для здоровья пределом медики считают примерно 14 алкогольных единиц в неделю. Мужчинам рекомендуется употреблять менее трех доз алкоголя в день, а женщинам — не более двух.

При этом, добавила специалист, регулярное употребление даже небольших порций спиртного повышает риск ожирения печени. В том числе на это влияет калорийность напитка. Прашнова рекомендовала обращать внимание на калорийность блюд, чтобы снизить риск этого процесса.

Гепатолог посоветовала для снижения негативного влияния спиртного закусывать овощами, ягодами, морской рыбой и фруктами. Сыра и переработанного мяса при этом лучше избегать.