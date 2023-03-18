Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до 5 миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса. Также наказание последует за распространение фейков о них.
Поправки ужесточают наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ за рубежом (280.3 УК РФ). Ранее максимальное наказание составляло до пяти лет лишения свободы. Поправки в том числе поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы.
Также поправки вносятся в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.