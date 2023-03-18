Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до 5 миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до 5 миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса. Также наказание последует за распространение фейков о них. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки ужесточают наказание за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ за рубежом (280.3 УК РФ). Ранее максимальное наказание составляло до пяти лет лишения свободы. Поправки в том числе поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы.

Также поправки вносятся в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.