Из-за таяния снега подтопило участок дороги в Михайловском районе

Из-за таяния снега в субботу, 18 марта, произошло подтопление участка дороги вблизи населенного пункта Серебрянь Михайловского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.