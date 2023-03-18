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Из-за таяния снега подтопило участок дороги в Михайловском районе
Из-за таяния снега в субботу, 18 марта, произошло подтопление участка дороги вблизи населенного пункта Серебрянь Михайловского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Из-за таяния снега в субботу, 18 марта, произошло подтопление участка дороги вблизи населенного пункта Серебрянь Михайловского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Длина подтопленного участка составляет 15 метров. Движение легкового транспорта по дороге остановлено. Есть объездная грунтовая проселочная дорога через поселок Октябрьский.

Жизнеобеспечение населения не нарушено.