Из-за таяния снега подтопило участок дороги в Михайловском районе
Из-за таяния снега в субботу, 18 марта, произошло подтопление участка дороги вблизи населенного пункта Серебрянь Михайловского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Из-за таяния снега в субботу, 18 марта, произошло подтопление участка дороги вблизи населенного пункта Серебрянь Михайловского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Длина подтопленного участка составляет 15 метров. Движение легкового транспорта по дороге остановлено. Есть объездная грунтовая проселочная дорога через поселок Октябрьский.
Жизнеобеспечение населения не нарушено.