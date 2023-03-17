Жителя Спасского района осудят за избиение соседа

Жителя Спасского района осудят за избиение соседа. Об этом сообщило региональное управление Следкома .

Инцидент произошел летом 2022 года в селе Ижевское. Во время ссоры пьяный мужчина несколько раз ударил соседа деревянной доской по голове и туловищу. После этого он скрылся.

Также обвиняемый неоднократно, будучи пьяным, угрожал убийством односельчанам — в том числе тем, кто пытался пресечь его нелегальные действия.

Мужчину 1977 года рождения обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» часть 2 статьи 111), а также угрозе убийством (часть 1, часть 2 статьи 119 УК РФ). Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Дело направили в суд.