За двое суток рязанские полицейские задержали 26 человек, объявленных в розыск

За двое суток рязанские полицейские нашли и задержали 26 человек, объявленных в межгосударственный, федеральный и местный розыск. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Так, сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Спасскому району нашли 35-летнего гражданина одной из стран СНГ. Его объявили в межгосударственный розыск за побои и нарушение неприкосновенности жилья.

Полицейские задержали 48-летнего рязанца. Его искали за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Рязанские правоохранители нашли и задержали 34-летнего и 36-летнего мужчин. Их подозревали в грабеже.

Также полицейские задержали девять осужденных, которые пытались скрыться от органов исполнения наказания. Помимо этого, правоохранители нашли 12 человек, объявленных в розыск как пропавших без вести.