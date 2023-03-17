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В рязанском «Политехе» студентам раздали анкеты для добровольцев-контрактников
Учащимся предложили заполнить анкеты гражданине, «изъявившем желание поступить на военную службу по контракту в ВС РФ».

В рязанском «Политехе» студентам раздали анкеты для добровольцев-контрактников. Об этом пишет Telegram-канал Ксении Собчак. По информации «Осторожно, Media», учащимся предложили заполнить анкеты гражданина, «изъявившем желание поступить на военную службу по контракту в ВС РФ».

В свою очередь студенты заявили, что знали о мероприятии заранее. Бланки на встрече раздали сотрудники военкомата, но попросили не обращать внимание на название. Из него следовало, что заполняет анкету гражданин, желающий служить по контракту.

В вузе также отметили, что мероприятие носило информационный характер и что «никто никого не заберет» до получения диплома.