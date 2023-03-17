В Рязанской области разыскивают 24-летнего Андрея Рыбакова

В Рязанской области разыскивают 24-летнего Андрея Рыбакова. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Мужчина пропал в понедельник, 13 марта. Он вышел из дома в Коломне и не вернулся. Отмечается, что Андрей Рыбаков может находиться в Рязани или Рязанской области.

Он был одет в черную куртку, свитер молочного цвета, черные спортивные штаны, серые кроссовки с черными вставками.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Особая примета: татуировка на шее.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Андрея Рыбакова, просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.