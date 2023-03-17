В Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей

В Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей и автомобилистов, грубо нарушающих ПДД. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Мероприятия пройдут в пятницу, 17 марта, и в выходные 18-19 марта.

Госавтоинспекция призвала участников дорожного движения сообщать о грубых нарушениях правил дорожного движения и нетрезвых водителях в полицию. Тех, кто был свидетелем нетрезвого вождения, просят сообщать по телефонам: 29-74-54, 29-74-64, 112.