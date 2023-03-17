В Рязанской области построят четыре мусорных полигона
Также в планах у региона провести модернизацию действующих сортировочных комплексов, построить участки компостирования и создания RDF-топлива.
В Рязанской области построят четыре мусорных полигона и пять мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
Информация о появлении о мусорных полигонах и комплексах прозвучала в докладе представителя министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
Также в планах у региона провести модернизацию действующих сортировочных комплексов, построить участки компостирования и создания RDF-топлива.
Говорится, что меры позволят вдвое сократить направление отходов на полигоны.