В Рязанской области построят четыре мусорных полигона

Также в планах у региона провести модернизацию действующих сортировочных комплексов, построить участки компостирования и создания RDF-топлива.

В Рязанской области построят четыре мусорных полигона и пять мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Информация о появлении о мусорных полигонах и комплексах прозвучала в докладе представителя министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Также в планах у региона провести модернизацию действующих сортировочных комплексов, построить участки компостирования и создания RDF-топлива.

Говорится, что меры позволят вдвое сократить направление отходов на полигоны.