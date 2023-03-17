В Рязани уровень воды в Оке повысился на 24 сантиметра

В Рязани уровень воды в Оке повысился на 24 сантиметра. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Показатель составляет 45 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке увеличился на 32 сантиметра. Показатель составляет 226 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды повысился на 25 сантиметров и составил 132 сантиметра.

Уровень воды в Мокше в черте Кадома повысился на 17 сантиметров. Он составляет 240 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В Проне в черте населенного пункта Быково уровень повысился на 50 сантиметров. Он составляет 504 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Троица уровень воды в Ранове увеличился на один сантиметр. Он составляет 776 сантиметров.

У Скопина уровень воды в Верде понизился на 12 сантиметров и составляет 253 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

Остаются подтопленными 14 низководных мостов и один участок дороги в Сараевском районе. Отрезаны водой 12 населенных пунктов. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуация людей не требуется.