В Рязани осудили мужчину, ударившего инспектора ДПС

В Рязани осудили мужчину, ударившего инспектора ДПС. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Инспектор ДПС заступил на дежурство. Во время несения службы в специальное помещение содержания административно задержанных лиц доставили пьяного мужчину. Он ударил инспектора по лицу.

На мужчину завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти из-за исполнения им должностных обязанностей. Он признал свою вину полностью.

Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.