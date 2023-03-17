В РГАТУ прошла Национальная студенческая научно-практическая конференция

На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии РГАТУ имени Костычева прошла Национальная студенческая научно-практическая конференция «Научно-практические достижения молодых ученых как основа развития АПК в условиях интенсификации производства и техногенного пресса».

Главная цель конференции — развитие у студентов умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской, познавательной и проектной деятельности, а также формирование у студентов устойчивой мотивациик научной деятельности и популяризация науки.

В мероприятии участвовали студенты, магистранты и молодые ученые РГАТУ, РГАУ-МСХА имени Тимирязева, Кубанского ГАУ имени Трубилина, Витебской государственной академии ветеринарной медицины и другие.

Участников поприветствовали профессор Лидия Каширина и доцент Эльман Сайтханов. Они подчеркнули важность и перспективу проведений конференций для студентов и молодых ученых. В своей речи Каширина отметила, что именно молодым ученым предстоит совершить прорыв в науке в грядущем десятилетии, а сегодняшнее мероприятие служит возможностью получения самой актуальной и современной информации.

Во время работы конференции специалисты обсудили вопросы интеграции науки и практики в решении приоритетных задач зоотехники, проблемы фундаментальных и прикладных исследований в области физиологии сельскохозяйственных животных, а также современные аспекты биоразнообразия, рационального природопользования и защиты окружающей среды. Наибольшее внимание участников мероприятия привлекла работа, напрямую затрагивающая вопросы разработки перспективных технологий и средств для профилактики, диагностики и лечения болезней животных. Все доклады сопровождались дискуссией и многочисленными вопросами слушателей, на которые спикеры давали развернутые ответы.

Прошедшая конференция стала продуктивной для всех участвующих в мероприятии сторон, а главное показала к чему необходимо стремиться в будущем и какие есть на это перспективы.