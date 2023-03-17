В Подмосковье мужчина открыл стрельбу с балкона

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу с балкона. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Инцидент случился вечером в четверг, 16 марта, в деревне Голубое.

Как рассказали каналу очевидцы, изначально мужчина запустил в воздух фейерверк. После этого он начал стрелять из ружья.

Мужчину задержали. Уточняется, что он сам открыл дверь силовикам, когда понял, что скоро начнется штурм квартиры. Задержанный оказался нетрезвым. По его словам, он хотел «повеселить соседей». Отмечается, что стрельба велась из охолощенного ружья.