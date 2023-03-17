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В Госдуме заявили, что в 2023 году мобилизации не будет

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что в 2023 году не будет мобилизации. Об этом он сообщил Telegram-каналу Mash.

«Мобилизации, если не произойдет что-то экстроординарное, по крайней мере в этом году не будет — вот это главное», — сказал генерал-лейтенант.

По его словам, на данный момент повестки гражданам действительно раздают, однако их приносят в основном бывшим контрактникам и военнослужащим. Это делают для того, чтобы актуализировать списки, переписать, проверить здоровье, а в дальнейшем предложить новый контракт.

Также в публикации рассказывается о приказе об увеличении числа срочников. Акцент при этом будет сделан на сухопутных войсках.