В центре Рязани «встали» троллейбусы

В центре Рязани «встали» троллейбусы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Инцидент произошел утром в пятницу, 17 марта.

По информации мэрии, на Первомайском проспекте случился порыв контактной сети. Причиной называют налипание мокрого снега. В администрации уточнили, что рабочие устраняют неполадки. «Стоят троллейбусы маршрутов 1,5,10,16. Троллейбусы маршрута 3 следуют через Семашко», — сообщили в мэрии.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», от Московского шоссе до Первомайского проспекта наблюдается сильный затор.