Установлены личности погибших при пожаре в Соколовке

Установлены личности погибших при пожаре в Соколовке. Об этом сообщает сайт СУ СКР по Рязанской области.

Отмечается, что при тушении пожара в частном доме на улице Железнодорожной обнаружили тела хозяина дома 1935 года рождения и его супругу 1941 года рождения.

Проводится доследственная проверка, осматривается место возгорания, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении СК.

Напомним, пожар произошел 17 марта.