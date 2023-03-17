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Стало известно, когда рязанские школьники сдадут ЕГЭ в 2023 году
ЕГЭ пройдет в три периода. Экзамены досрочного периода начнутся 20 марта. Основой период — с 26 мая по 1 июня. Дополнительный период — с 6 по 23 сентября.

Стало известно, когда рязанские школьники сдадут ЕГЭ в 2023 году. Об этом издательству «Пресса» сообщила руководитель минобра Ольга Щетинкина.

Всего в 2023 году в итоговой аттестации примут участие 14 000 рязанских школьников. ЕГЭ пройдет в три периода. На досрочную сдачу ЕГЭ заявления подали 78 школьников (77 — выпускники прошлых лет). Экзамены досрочного периода начнутся 20 марта. Основой период — с 26 мая по 1 июня. Дополнительный период — с 6 по 23 сентября.

У девятиклассников досрочный период начнется 21 апреля, закончится 16 мая. Основой — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 24 сентября.

В девятых классах нужно сдать четыре экзамена (два обязательных и два по выбору). В одиннадцатых классах — только русский язык и математику. Дополнительные экзамены школьники выберут по своему желанию. Количество экзаменов не ограничено, но обычно выпускники выбирают три предмета. Чаще всего это химия, физика, биология, естествознание и история.

«Досрочно в этом году будут сдавать 11 из 15 возможных предметов. В основной период — 14 предметов. Один из выпускников будет сдавать китайский язык. Из новшеств этого года — на 30 минут увеличили время для сдачи истории», — рассказала Ольга Щетинкина.