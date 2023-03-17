Сорокина поручила обустроить временную остановку общественного транспорта на улице Бирюзова

Сорокина поручила обустроить временную остановку общественного транспорта на улице Бирюзова. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила пресс-служба городской мэрии.

Сегодня Елена Сорокина провела личный прием граждан, на котором обсуждались вопросы транспортного и коммунального обслуживания.

Житель Рязани пожаловался мэру на закрытие остановки общественного транспорта «Улица Бирюзова». Профильные специалисты пояснили, что на данном участке проводится реконструкция дороги. Поэтому остановка будет закрыта до окончания ремонтных работ.

Сорокина поручила ответственным специалистам завершить необходимые работы для обустройства временной остановки общественного транспорта и согласовать не размещение с надзорными органами.