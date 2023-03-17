Рязанская бизнес-миссия завершила работу в Казахстане

Планируется заключение 15 контрактов, в проработке еще десять.

Рязанская бизнес-миссия, организованная Минэком и Агентством развития бизнеса региона, завершила работу в Казахстане. Как сообщается на официальном сайте АРБ, в бизнесс-миссии участвовали более 30 экспортно ориентированных предприятий сфер ИТ, медицины, производства строительных материалов, пищевой продукции, приборов и оборудования.

Во время визита прошли встречи в торговом представительстве России в Казахстане, в Союзе транспортников, в министерстве торговли и интеграции Казахстана, где обсуждались возможности экономического сотрудничества.

На предприятии «Завод ВМП Астана» и в международном технопарке IT-стартапов ASTANA HUB участники делегации познакомились с организацией производства и оценили достижения партнеров.

На бирже контактов рязанские предприниматели провели деловые переговоры с казахстанскими коллегами. Всего в более чем 300 переговорах с представителями рязанского бизнеса приняли участие 154 компании Казахстана. По итогам работы миссии планируется заключение 15 контрактов, в проработке еще десять. Более подробно, чего удалось добиться, смотрите в ролике.

«Бизнес-миссии вызывают большой интерес у наших предпринимателей, — отметил директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов. — В этом году такие поездки будут организованы и в другие страны, чтобы рязанские компании получили возможность начать или расширить экспортную деятельность».

Напомним, бизнес-миссия Рязанской области в Казахстане проходила с 12 по 15 марта.