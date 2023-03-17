Профсоюз: продолжаем отстаивать права рязанских медработников на страховые выплаты

Сотрудники профсоюза помогают в составлении исков и сопровождают дела в суде.

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения России рассказала, что продолжает отстаивать в судах права медработников на страховые выплаты. Их сотрудники помогают в составлении исков и сопровождают дела в суде.

В организации уточнили, что только в 2022 году составили шесть исков по отказам Фонда социального страхования провести положенную страховую выплату. По трём искам приняты положительные решения в пользу медработников.

Также профсоюзная инспекция добилась страховой выплаты по четырем фактам инфицирования работников отрасли COVID-19 до 15 июля 2022 г*. Факт инфицирования подтвердили лабораторными исследованиями. В результате суд встал на сторону обратившихся. С помощью профсоюзной инспекции медработники получили свыше 275 тыс. рублей.

Напомним, что сумма страховых выплат работникам: от 68,8 тыс. руб. до 2,06 млн руб. в зависимости от тяжести и последствий заражения.

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*По Указу Президента № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» страховая выплата полагалась врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, инфицирование которых COVID-19 в ходе исполнения служебных обязанностей произошло до 15 июля 2022 г.