При тушении пожара в Песочне спасли двоих детей

При пожаре в рязанской Песочне спасли двоих детей. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Информация о возгорании поступила в 9:32 в пятницу, 17 марта. Загорелась квартира в доме на улице Новоселов.

В 9:57 пожар локализовали. Площадь составила около 12 квадратных метров. Во время тушения пожара спасли трех человек, среди которых двое детей. Двух человек эвакуировали. Обошлось без пострадавших. Пожар ликвидировали в 9:59.

Огонь тушили 25 человек, шесть единиц техники.