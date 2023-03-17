Минобороны сообщило об уничтожении более 300 военных ВСУ за сутки

Минобороны сообщило об уничтожении 335 военных ВСУ за сутки. Об этом 17 марта на брифинге заявил официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на Купянском направлении войска РФ уничтожили более 40 украинских военных, на Донецком — до 135, на Южно-донецком и Запорожском — около 65. Отмечается, что на Красно-лиманском направлении ликвидированоболее 70 людей ВСУ, а на Херсонском — до 25.

Кроме того, средства ПВО России за сутки перехватили пять снарядов HIMARS и «Точка-У», уничтожили 14 беспилотников ВСУ.