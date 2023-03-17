МХК «Рязань-ВДВ» проведет первые домашние матчи плей-офф

Матчи состоятся 17 и 18 марта на арене «Олимпийского»

В ДС «Олимпийский» пройдут второй и третий матчи плей-офф НМХЛ — Кубок Регионов. В 1/8 финала плей-офф «Рязань-ВДВ» играет с ХК «Видное» (Московская область). Начало матчей в пятницу, 17 марта, в 19:00 и в субботу, 18 марта, в 17:00.

Первые две игры «десантники» провели в гостях, успешно одержав победу в первом матче и проиграв со счетом 3:2 во второй встрече. Серия продлится до трех побед. Если после четырех встреч победитель не будет определен, дополнительный матч состоится 20 марта в ДС «Олимпийский».

ХК «Видное» в регулярном чемпионате занял седьмое место, набрав 38 очков в 40 играх. «Рязань ВДВ» завершили регулярный чемпионат на 2 месте конференции «Запад», в их активе 62 очка в 40 играх.

«Матчи плей-офф всегда очень накалены и эмоциональны. Команде очень важна поддержка болельщиков, так как болельщики — это шестой игрок команды. Мы ждем всех 17 и 18 марта на арене „Олимпийского“, чтобы поддержать наших „десантников“. Надеемся на вашу поддержку», — отметили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ».