Жителя Сасовского района осудят за убийство односельчанина и хранение взрывчатого вещества

Жителя Сасовского района осудят за убийство односельчанина и хранение взрывчатого вещества. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, в декабре 2022 года односельчане распивали алкоголь в доме у подозреваемого. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес приятелю множество ножевых ранений в область лица и шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчин задержали.

Кроме того, при осмотре места преступления, полицейские нашли и изъяли у подозреваемого бездымный порох для охотничьего ружья.

Уголовное дело направлено в суд.