Житель Александро-Невского района угнал машину у своего знакомого

Житель Александро-Невского района угнал машину у своего знакомого. Об это в четверг, 16 марта, пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел в селе Калинин. По данным издания, мужчины выпивали в доме у потерпевшего. Его гость решил доехать до Александро-Невского, чтобы навестить родственницу. Денег на такси у мужчины не было и он решил воспользоваться автомобилем знакомого.

Местный житель угнал машину «ВАЗ-2110». Он доехал до спортивного комплекса «Александро-Неский», затем бросил автомобиль и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 («Угон транспортного средства»). Ранее мужчина был судим за «угрозу убийством».