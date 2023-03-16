Жилой комплекс «Северной Компании» победил в премии ТОП ЖК-2023

Рязанский застройщик «Северная Компания» победил в премии ТОП ЖК-2023. Жилой комплексе «Паруса» занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Рязанской области, доступное жилье».

Рязанский застройщик «Северная Компания» победил в премии ТОП ЖК-2023. Жилой комплекс «Паруса» занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Рязанской области, доступное жилье».

Конкурс проводится четвертый год подряд. Его цель — определить лучшие жилые комплексы России в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство.

В этом году в конкурсе участвовали 1 513 номинантов. Оценивали лучшие жилые комплексы-новостройки более 400 независимых экспертов. А в состав конкурсной комиссии вошли руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере и научных организаций.

Оценка каждого жилого комплекса проводилась по 133 параметрам — от архитектурных решений до обеспеченности инфраструктурой. Награда, которую получил ЖК «Паруса», является авторитетным признанием высоких потребительских качеств жилого комплекса.

Руководитель проекта по строительству ЖК «Паруса» Ирина Карпова рассказала, что жилой комплекс достоин звания лучшего, так как его аналогов в Рязани нет.

«Наша компания подала осенью прошлого года заявку на участие в конкурсе. Мы были уверены, что сможем занять призовое место, так как жилой комплекс индивидуальный и по строению, и по высотности. Он состоит из трех зданий 28, 30 и 32-х этажей. В жилом комплексе есть квартиры с эффектными панорамными видами на природный ландшафт и на разлив Оки. А внутренняя отделка помещений выполнена по индивидуальному дизайн-проекту. Архитектура зданий сложная — торцы полукруглые, что усложняло процесс строительства. Но результат того стоил», — подчеркнула Ирина Карпова.

Жилой комплекс «Северной Компании» расположен в 10 минутах от центра города на Солотчинском шоссе. На его территории есть многофункциональная спортивная площадка, наземный паркинг и детский игровой комплекс. В шаговой доступности для жителей комплекса находится вся необходимая инфраструктура и крытый бассейн.