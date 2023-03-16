В Волгограде женщина въехала в остановку с люди и насмерть сбила пенсионерку

В Волгограде женщина въехала в остановку с люди и насмерть сбила пенсионерку. Об этом в четверг, 16 марта, пишет Telegram-канал «Плохие новости».

Водитель не справилась с управлением, въехала на остановку с людьми и сбила 62-летнюю женщину.

На видео с регистратора слышно, что женщина разговаривала по телефону и не следила за дорогой.

От полученных травм, пенсионерка скончалась в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.