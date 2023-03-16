В Уфе обнаружили трупы молодого человека и 20-летней девушки

В Уфе обнаружили трупы молодого человека и 20-летней девушки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash .

Тела обнаружили родители юноши на съемной квартире, где жила пара. Молодой человек перестал выходить на связь, и они забили тревогу. Рядом с трупами лежали трубочка из денежной купюры и пакетик с остатками белого порошка. Предварительно, причиной смерти называют передозировку наркотиками.

В канале уточняют, что молодые люди начали встречаться примерно полгода назад. Они из благополучных семей. Девушка получала юридическое образование и подрабатывала в центре соцподдержки.