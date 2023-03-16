В Свердловской области из могилы выкопали тело бойца ЧВК «Вагнер»

В Березовском Свердловской области эксгумировали тело бойца ЧВК «Вагнер». Похороны бойца прошли несколько дней назад, пишет « Е1.ru ».

Об эксгумации попросили родственники погибшего. Они хотят перевезти тело на кладбище в родной регион военнослужащего.

«Мы месяц искали его, расследование проводили через военкомат. Его похоронили, а мы через два дня только узнали, что он погиб. Чисто случайно узнали. У него пожилая мама, он единственный сын. Конечно, она хочет забрать его домой», — сообщила родственница погибшего.