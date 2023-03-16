В Санкт-Петербурге девушка выбросила в мусоропровод ребенка

В Санкт-Петербурге девушка выбросила в мусоропровод ребенка. Об этом сообщило издание « 78.ru ».

Петербурженка позвонила в полицию утром в четверг, 16 марта. Она рассказала, что ее дочь призналась в том, что выкинула ребенка.

По информации портала, женщина не знала о беременности своей 24-летней дочери. Однако когда девушка поправилась, она заподозрила что-то неладное. Мать пришла домой во вторник, 14 марта, и увидела на кровати дочери кровавые следы. На следующий день девушка призналась в том, что у нее родился мертвый ребенок, и она выкинула его.

Проводится проверка.