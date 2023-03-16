В Рязанской области полицейские начали рейды на пресечение нарушений ПДД

В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции начали рейды. Они направлены на пресечения нарушений правил ПДД, связанных с перевозкой автобусами, сообщает региональное управление МВД .

Цель мероприятий — устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, пресечение нарушений законодательства.

Госавтоинспекция призвала водителей быть бдительными, соблюдать ПДД, не садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии, быть внимательным к участникам дорожного движения, следить за техническим состоянием своего транспортного средства, проводить своевременное техобслуживание и ремонт.