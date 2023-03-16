В Рязанской области 17 марта прогнозируют дождь и мокрый снег
Температура воздуха ночью составит -2,+3 градуса, днем +1, +6 градусов.
В Рязанской области 17 марта прогнозируют дождь и мокрый снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
Температура воздуха ночью составит -2,+3 градуса, днем +1, +6 градусов.
Будет облачно. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Местами возможно налипание мокрого снега, гололед.
Ветер северный, ночью 4-9 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду.
На дорогах гололедица.