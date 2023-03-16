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В Рязани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

В Рязани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские узнали, что в микрорайоне Канищево прописан 43-летний мужчина, который находится в федеральном розыске.

В прошлом году рязанца осудили за неуплату алиментов. В последнее время мужчина стал уклоняться назначенного наказания и был объявлен в федеральный розыск. По месту жительства осужденный появлялся редко, чтобы не попасться в руки правоохранителей.

Отрабатывая информацию, патрульные полицейские заметили у одного из домов в Канищеве подозрительного мужчину, похожего на розыскиваемого. Они последовали за ним и задержали его возле квартиры.

Позже мужчина будет передан инициаторам розыска.